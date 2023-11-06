Afyonkarahisar'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında önünde seyreden araca arkadan çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Z., idaresindeki 15 ACF 353 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden M.Ö., yönetimindeki 43 DR 448 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada Y.D. ve A.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR