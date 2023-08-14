Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Çocuk Yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve kazada bir aracın tekerleği koparken, 2 çocuk yaralandı. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan birinin tekerleği koparken, kazada 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Çobanlar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.B., idaresindeki 09 AAR 077 plakalı otomobil kavşakta dönüş yapmaya çalışan F.Ö., yönetimindeki 03 ACK 522 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 09 AAR 077 plakalı otomobilin tekerleği koparken, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada tekerleği kopan otomobilde M.B. (5) ile T.C.B. (11) isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR