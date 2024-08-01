Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

M.A. (73) yönetimindeki 03 HR 951 plakalı otomobil, Davulga beldesi Yeni Mezarlık mevkisinde S.A. (37) idaresindeki 1-WRH-131 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A.Y'nin kullandığı 45 SH 461 plakalı otomobil de tarlaya devrildi.

Kazada sürücülerden M.A. hayatını kaybetti, diğer sürücüler ile araçlardaki Y.Y. (25) ile S.S. (33) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından M.A'nın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.