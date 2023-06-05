Afyonkarahisar'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.