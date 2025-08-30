Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 60 yaşındaki bir sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

H.İ.K. (60) yönetimindeki otomobil, ilçenin Cumhuriyet Köyü mevkiinde tali yoldan ana yola çıkış yaptığı esnada R.A. (59) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile R.A'nın kullandığı otomobildeki N.G.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan H.İ.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
