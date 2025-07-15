Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Afyonkarahisar-Konya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil devrildi. Kazada sürücü M.A. hayatını kaybederken, diğer iki yolcu yaralandı.

Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.A, (21) idaresindeki 46 DH 775 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Karaaslan Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki B.K.A. (23) ile H.A. (22) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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