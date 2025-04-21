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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Afyonkarahisar'da bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Polis Okulu kavşağında meydana geldi.

Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

H.B. (25) idaresindeki 35 APZ 866 plakalı otomobil, Polis Okulu kavşağında S.E'nin (20) kullandığı 03 ADZ 615 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan S.E. ve motosiklette yolcu olarak bulunan R.A. (22) sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü S.E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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