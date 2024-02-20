Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 9 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı. Kazalar sonucunda yaralananlar hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.
B.K. idaresindeki 03 UE 567 plakalı hafif ticari araç, Kocatepe Mahallesi'nde İ.A'nın kullandığı 03 ABR 496 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, devrilen kamyonet sürücüsü İ.A. ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan Karşıyaka Mahallesi ile İhsaniye ve Şuhut ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 5 kişi de Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.