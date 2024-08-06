Afyonkarahisar'da Trafik Kazalarında 8 Kişi Yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında toplamda 8 kişi yaralandı. Kazaların olduğu bölgelerde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.
Ö.B.K, (21) idaresindeki 03 AFG 430 plakalı otomobil, Hasan Karaağaç Mahallesi'nde refüj ve elektrik direğine çarptı.
Kazada, otomobil sürücü ile otomobildeki E.Ö.S, (21) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Emirdağ ve Sandıklı ilçelerindeki meydana gelen trafik kazalarında ise yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.