Afyonkarahisar'da Trafik Kazalarında 5 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında toplamda 5 kişi yaralandı. Devrilen bir otomobildeki sürücü ve yolcu ile birlikte diğer kazalarda 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu stabilization sağlandı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Z.Ö, idaresindeki 03 RJ 184 plakalı otomobil, Baştepe köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki H.Ö, yaralandı.
Çiğiltepe ve kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarında ise 3 kişi yaralandı.
Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.