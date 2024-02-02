Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı. Kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
A.S, (53) idaresindeki 07 HOF 07 plakalı kamyonet, Karakuyu köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki G.Ç, (59) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kent merkezindeki Yenice Mahallesi ile Bayat ilçesinde meydana gelen trafik kazalarda yaralanan 2 kişi hastaneye götürüldü.