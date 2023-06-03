Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Bolvadin ilçelerindeki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı. F.Ç, idaresindeki 34 RV 1147 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Susuz köyü yakınlarında Ş.M.O'nun kullandığı 34 TE 4129 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araçlardaki C.S. ile İ.O, yaralandı. Ambulansla, Sandık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bolvadin'de devrilen tırın sürücüsü S.K. yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Bolvadin ilçelerindeki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
F.Ç, idaresinde 34 RV 1147 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Susuz köyü yakınlarında Ş.M.O'nun kullandığı 34 TE 4129 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, araçlardaki C.S. ile İ.O, yaralandı.
Ambulansla, Sandık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Bolvadin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
S.K, idaresindeki 42 HA 750 plakalı tır, Bolvadin ilçe girişinde reklam tabelasına çarparak devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü S.K. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.