Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Trafik Denetimleri ve Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Afyonkarahisar'da Trafik Denetimleri ve Sahte Zeytinyağı Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da yılbaşından bu yana 6 bin 172 minibüs sürücüsü denetlendi, 1914'üne ceza kesildi. Ayrıca, Sinanpaşa'da yapılan bir operasyonda 310 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Bolvadin'de ise bir tırın yola düşen mandalinaları itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

Afyonkarahisar'da trafikte yıl başından bu yana denetlenen 6 bin 172 minibüs sürücüsünden 1914'üne ceza kesildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, KGYS kameraları ile toplu taşımacılık yapan şehir içi minibüslerine yönelik yapılan bugüne kadarki denetimlerde 6 bin 172 minibüsün 1914 sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Sinanpaşa'da sahte zeytinyağı ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 310 litre sahte zeytin yağı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akören beldesinde sahte zeytinyağı satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli F.C.Ç'nin aracında yaptığı aramada, 310 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.

Şüpheliye adli işlem uygulandı.

Bolvadin'de bir tırın 20 ton mandalina yola saçıldı

H.K, idaresindeki 01 P 0935 plakalı mandalina yüklü tır, Bolvadin - Emirdağ kara yolunda seyir halindeyken yola inip çıktı.

Bir kısmı hasar gören dorsesindeki 10 ton mandalina yola saçıldı.

Kara yolundaki mandalinalar, itfaiye ekiplerince temizlendi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Özgür Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

 Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi dikkat çekti

İmamoğlu'nun kente girişine bakın

 Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markanın dönerinden çıkanlar şoke etti
Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.