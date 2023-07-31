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Afyonkarahisar'da Trafik Denetiminde 166 Kişiye Para Cezası

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Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan ve ehliyetsiz olarak araç kullanan 166 kişiye 150 bin 930 TL para cezası kesti. Denetimde ayrıca 12 araç trafikten men edildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde kurallara uymayan ve ehliyetsiz olarak araç kullanan 166 kişiye 150 bin 930 TL para cezası kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde 7'si ehliyetsiz ve 2'si alkollü araç kullanmak gibi kurallara uymayan 166 sürücüye toplamda 150 bin 930 TL para cezası kesildi. Denetimde ayrıca 12 aracında trafikten men edilerek otoparka gönderildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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