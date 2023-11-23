Afyonkarahisar'da Torbacılara Operasyon: 3 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 kişi yakalandı. Operasyonda bonzai maddesi, metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı. Erenler mahallesinde şahısların üst aramaları ile ikamet araması yapıldı. Aramalarda 34 adet peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi, 9.70 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet kesici alet ele geçirildi. Operasyon sonrası K.T. ve B. T.'ye 'uyuşturucu madde kullanmak suçu' çerçevesinde işlem yapılırken A.A., R. Ç. ve C.G.A. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR