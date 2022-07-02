Afyonkarahisar'da toplu sünnet şöleni yapıldı Afyonkarahisar Belediyesince düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 55 çocuk sünnet ettirildi. Afyonkarahisar Belediyesince düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 55 çocuk sünnet ettirildi. Kentte, konvoyla başlayan organizasyon, Zafer Meydanı'nda Afyonkarahisar Belediyesinin Mehteran Takımı konseri ve kına gecesiyle devam etti. Özel bir hastanede 55 çocuk, uzman cerrah doktorlar tarafından yapılan ön muayenenin ardından sünnet edildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sünnet olan çocukları hastanede ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. Zeybek, burada gazetecilere, organizasyona katkı sunan hastane çalışanlarına teşekkür ederek, sünnet şölenini önümüzdeki yıllarda da devam ettireceklerini kaydetti. AA / Arif Yavuz - Güncel Güncel Haberler

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