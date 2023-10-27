Afyonkarahisar'da tohumluk patates kontrolleri devam ediyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tohumluk patateslerin kontrollerini yapmaya devam ediyor. İlçelerde yapılan ekimlerden alınan numuneler analiz için laboratuvara gönderiliyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanları Afyonkarahisar'da ve diğer illerde hasat edilip depolanan tohumluk patateslerin kontrollerine devam ediyor.

Afyonkarahisar Sandıklı, Emirdağ, Şuhut, İhsaniye ve Sinanpaşa ilçerinde yaklaşık 4 bin 956 da alanda tohumluk patates ekilişi yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tohumluk patateslerin sertifikasyona esas tüm kontrolleri Tarımve Orman İl Müdürlüğü tarafından tohumluk kontrolörleri tarafından yapılıyor. Üretim yapılan tohumluklardan sertifikasyona esas olmak üzere gerekli numuneler alınarak ilgili laboratuvara analiz için gönderiliyor. Üreticiler tarafından sertifikalı tohum kullanımı verim ve kalite artışı açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca sertifikalı tohum ile toprakta mevcut ve tohumla taşınan bazı hastalıklardan dolayı oluşan kayıplar minimum düzeydedir." - AFYONKARAHİSAR