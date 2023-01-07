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Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

H.Ö. (29) idaresindeki 50 AAJ 839 plakalı tır, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Tez-Çatallı kavşağında Ahmet Köse'nin (39) kullandığı 34 PZC 96 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Köse ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü H.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.??????

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Köse Karahisar Jandarma Güncel Haberler

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