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Afyonkarahisar'da Tırla Çarpışan Otomobildeki Çift ve Çocukları Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırla çarpışan otomobilde bulunan çift ile çocukları hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift ile çocukları hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

M.Z. (39) idaresindeki 06 AVS 07 plakalı otomobil, Çay-Dinar kara yolu Akkonak köyü yakınlarında H.Ç'nin (40) kullandığı 34 KKZ 949 plakalı tırla çarpıştı.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüyle eşi G.K.Z.'nin (33) yaşamını yitirdiğini, 4 yaşındaki kızları L.Z.'nin de ağır yaralandığını belirledi.

Ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Otomobilde sıkışan çiftin cenazesi çıkarılarak morga kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan tır sürücüsü H.Ç.'nin ise kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınacağı bildirildi.

G.K.Z'nin farklı otomobille aynı güzergahta seyreden anne ve babasının da olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

trafik Çocuk Çay Yaşam Güncel Haberler

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