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Afyonkarahisar'da tırla çarpışan otomobilde 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırla çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.Ç. (43) idaresindeki 03 PP 333 plakalı tır, Suvermez Kavşağı yakınlarında Erkut A'nın (66) kullandığı 03 HE 158 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Ayşe Dudu E. (62) ve Yıldız Ö. (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emirdağ trafik Yaşam Güncel Haberler

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