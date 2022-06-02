AFYONKARAHİSAR - Tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler

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AFYONKARAHİSAR - Tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tırın, park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tırın, park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet İnce yönetimindeki MDF yüklü 41 AJ 540 plakalı tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 62. kilometresindeki dinlenme tesisinde, park halinde bulunan 34 ENZ 139 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Ufuk, eşi Fatma, çocukları Eray (10) ve Nilay Akgün (7) ile tır sürücüsü İnce yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası tır ve otomobil, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

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