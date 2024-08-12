Afyonkarahisar'da Tırın Dorsesine Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın dorsesine çarpan otomobilde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü hayati tehlike taşıyor.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
R.K. (53) idaresindeki 07 VS 38 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Çalışlar Kavşağı'nda N.A. yönetimindeki 03 AGB 205 plakalı tırın dorsenine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan M.Ö. (57), Ş.K. (39), Ü.E.K. (8) ile E.K. (3) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü R.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.