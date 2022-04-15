Afyonkarahisar'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, kafeslerdeki çok sayıda tavuk telef oldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, kafeslerdeki çok sayıda tavuk telef oldu.

Sinan Kılıç (55) idaresindeki 33 KVA 48 plakalı tavuk yüklü tır, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Kapaklı mevkisinde refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü Kılıç, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada tırın dorsesinde kafeslerde bulunan, çok sayıda tavuk telef oldu.

Tavuklar toplandı, yolda temizlik çalışması yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Sinan Kılıç, Karahisar, Tavuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title