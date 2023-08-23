Afyonkarahisar'da tırın çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.G., yönetimindeki 03 ADB 490 plakalı otomobil seyir halindeyken araca arkadan gelen ve plakası alınamayan bir tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilde sürücü ile birlikte Y.C.G., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR