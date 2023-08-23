Afyonkarahisar'da tırın çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Afyonkarahisar'da Otogar Kavşağında meydana gelen kazada, bir tırın çarptığı otomobilde sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da tırın çarptığı otomobilde 2 kişi yaralandı.
Kaza, Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.G., yönetimindeki 03 ADB 490 plakalı otomobil seyir halindeyken araca arkadan gelen ve plakası alınamayan bir tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilde sürücü ile birlikte Y.C.G., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel