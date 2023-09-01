Afyonkarahisar'da Tırın Çarptığı Motosiklette 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır ile motosiklet çarpıştı ve motosiklette bulunan sürücü ile biri 2 yaşındaki bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da tırın çarptığı motosikletteki biri iki yaşındaki bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Gazlıgöl Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., yönetimindeki 03 ACM 498 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.U.'nun kullandığı 03 ACV 875 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile E.U. (27) ve M.U. (2) isimli bebek yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR