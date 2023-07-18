Afyonkarahisar'da tırın barakaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada bir tır, barakaya çarparak devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da tırın barakaya çarpıp devrilmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y.Y, (38) yönetiminde ki 34 GIT 990 plakalı tır, Ş.K'ya ait barakaya çarparak şarampole devrildi. Kazada, şoför . B.Y.Y, (38) ile araçta bulunan N.E, (51) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ardından ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR