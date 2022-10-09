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Afyonkarahisar'da tırın arkadan çarptığı ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da tırın arkadan çarptığı ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırın hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırın hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

D.Ç'nin kullandığı 03 ZA 876 plakalı tır, Emirdağ-Gömü kara yolu Güneysaray köyü yakınlarında Abdilkadir Çelik idaresindeki 03 HS 706 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden düştü.

Kazada, sürücü, Abdilkadir Çelik ve araçta yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdilkadir Çelik hayatını kaybetti.

Tır şoförü D.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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