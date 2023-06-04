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Afyonkarahisar'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

M.E yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Özdilek AVM önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü M.E, K.Ö ve yanında yolcu olarak bulunan B.Ç ve E.U. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

M.E yönetimindeki 34 DED 811 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Özdilek AVM önünde seyir halinde olan Y.N idaresindeki 46 AEH 341 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü M.E, K.Ö ve yanında yolcu olarak bulunan B.Ç ve E.U. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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