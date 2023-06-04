Afyonkarahisar'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

M.E yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Özdilek AVM önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü M.E, K.Ö ve yanında yolcu olarak bulunan B.Ç ve E.U. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.