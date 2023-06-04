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Afyonkarahisar'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzeri Karahisar Tüneli yakınlarında meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzeri Karahisar Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E., yönetimindeki 34 DED 811 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden Y.N., idaresindeki 46 AEH 341 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile K.Ö., ile yanında yolcu olarak bulunan B.Ç. ve E.U., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardında polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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