Afyonkarahisar'da Tır ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
N.B. (65) idaresindeki 48 AKY 614 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında M.Y'nin (30) kullandığı 34 FKH 645 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki M.E. (85) ile F.B. (62) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.