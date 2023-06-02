Afyonkarahisar'da Tır Şarampole Girdi: Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da kayarak yol kenarındaki şarampole giren tırın sürücüsü yaralandı. Kaza, Dinar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Yaralanan sürücü ambulans ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kayarak yol kenarındaki şarampole giren tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.D., yönetimindeki 33 ELC 85 plakalı tır yağmurlu havadan kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolde çıktı. Tır ardından yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazada sürücü

İ.D., yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ardından ambulans ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR