Afyonkarahisar'da tır şarampole devrildi bir kişi yaralandı
AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AEA 464 plakalı sebze yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Başağaç rampasında şarampole düşerek yana yattı.
Kazada, yaralanan araç sürücüsü Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel