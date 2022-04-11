Afyonkarahisar'da tır şarampole devrildi bir kişi yaralandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da tır şarampole devrildi bir kişi yaralandı

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Afyonkarahisar'da tır şarampole devrildi bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AEA 464 plakalı sebze yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Başağaç rampasında şarampole düşerek yana yattı.

Kazada, yaralanan araç sürücüsü Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Karahisar, Başağaç, Güncel, Haberler

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