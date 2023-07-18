Afyonkarahisar'da tır şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir tır, barakaya çarparak şarampole devrildi. Kazada tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde barakaya çarparak şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.
B.Y.Y. (38) idaresindeki 34 GIT 990 plakalı tır, Ekinhisar köyü yakınlarında Ş.K'ye ait barakaya çarparak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile tırda bulunan N.E. (51) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel