AFYONKARAHİSAR'DA TIR'LA OTOBÜS ÇARPIŞTI Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde TIR ile otobüs çarpıştı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde TIR ile otobüs çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. Kaza saat 13.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 60'ıncı kilometresindeki ofis kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya giden Mehmet. G. yönetimindeki 50 BF 673 plakalı yolcu otobüsü, Muzaffer E. yönetimindeki 77 ABV 231 plakalı TIR'ı solamaya çıktığı esnada çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Yol kenarında bekleyen yolcular polis incelemesi sonrası aynı otobüsle yollarına devam etti. Demirören Haber Ajansı / Güncel Karahisar Antalya Güncel Haberler

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