Afyonkarahisar'da TIR Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

AFYONKARAHİSAR'da TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Fethi Belyurt (84), gelini Gülüzar (48) ve torunu Nurcan Belyurt (30), Eskişehir'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Salihler köyü yakınlarında meydana geldi. H.A. (36) yönetimindeki 03 ACC 933 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Nurcan Belyurt yönetimindeki 26 PY 170 otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nurcan Belyurt ile yanındaki annesi Gülüzar Belyurt ve dedesi Fethi Belyurt hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gülüzar Belyurt'un kardeşi Lokman Belyurt ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza ölen 3 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından yakınlarınca alınarak memleketi Eskişehir'e getirildi. Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Zümrüt Camii'nde Nurcan Belyurt ile annesi ve dedesi için cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Gülüzar Belyurt'un Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan eşi Adem Belyurt, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile yakınları katıldı. Cenazeler, kılınan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Lokman Belyurt'un tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.