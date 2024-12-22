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Afyonkarahisar'da Tır ile Otobüs Çarpıştı: 18 Yaralı

Afyonkarahisar'da Tır ile Otobüs Çarpıştı: 18 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Dinar-Çay kara yolu Akça köyü mevkisinde sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 18 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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