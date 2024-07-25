Afyonkarahisar'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da Murat B. idaresindeki minibüs ile Sinan A'nın kullandığı mermer yüklü tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazada tırın sahibine tonaj fazlası nedeniyle para cezası kesildi.
Afyonkarahisar'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Murat B. idaresindeki 03 BT 013 plakalı minibüs ile Sinan A'nın kullandığı 70 ABK 352 plakalı mermer yüklü tır, Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan mermer yüklü tırın sahibine, tonaj fazlası olması nedeniyle 5 bin 880 lira para cezası kesildiği öğrenildi.