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Afyonkarahisar'da Tır ile Kamyonet Çarpışması: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır şoförü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

C.H.Y. (29) idaresindeki 42 DFB plakalı tır, Suvermez Kavşağı'nda sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 EDD 03 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanarak Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonetteki yabancı uyruklu A.M. (52) ile Y.B. (31) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu M.E.S. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) tedavi altına alındı.

Tır şoförü C.H.Y. ifadesinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Emirdağ trafik Yaşam Güncel Haberler

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