Afyonkarahisar'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen tırda bulunan sürücü hayatını kaybetti. Kaza yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen tırdaki sürücü hayatını kaybetti.
E.Ö. (51) idaresindeki 33 AHU 900 plakalı tır, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Eber köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen E.Ö'nün cenazesi, Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.