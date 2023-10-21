Afyonkarahisar'da tescilsiz motosiklet kazası: 76 yaşındaki sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'da kullandığı tescilsiz motosikletin devrilmesi sonucu 76 yaşındaki sürücü yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö.(76), kontrolündeki tescilsiz motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada savrularak yola düşen yaralanan sürücü M.Ö., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR