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Afyonkarahisar'da Terör Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Afyonkarahisar'da Terör Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Afyonkarahisar'da terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi ve İscehisar ilçesinde yaptığı operasyonda geçmiş dönemlerde terör örgütleri içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, hakkında adli işlem uygulandı. ???????

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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