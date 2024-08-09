Afyonkarahisar'da Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali Başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "Termal Turizm ve Gurbetçi Festivali" başladı.

Festival, Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Adnan Öztaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla ilçe merkezinden Millet Bahçesi'ne kadar kortej yürüyüşüyle başladı.

Daha sonra Çengel ve Öztaş, burada açılan stantlara ziyarette bulundu, vatandaşlara helva ikram etti.

Çengel, yaptığı konuşmada, festival kapsamında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sandıklı'nın bölgenin lokomotif yerlerinden birisi olduğunu belirten Çengel, şöyle konuştu:

"Termaliyle, tarımsal faaliyetleriyle bölgede inci olmaya devam edecek aday ilçelerden bir tanesi. Bize düşen görev, yerel yönetimimizle birlikte bu değeri daha ileriye ve hak ettiği yere taşımak. Bu anlamda da belediyemize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Belediye Başkanı Adnan Öztaş da dünyanın en kaliteli termal sularından birinin çıktığı Sandıklı'yı hak ettiği yere taşımak için ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Sandıklı Yarenleri halk oyunu gösterisi sundu, bazı sivil toplum kuruluşlarına, futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara ve antrenörlerine madalya ile plaket verildi.

Festivalin ilk günü, Grup Gentlemen ve İnci Mercan konserleriyle sona erdi.