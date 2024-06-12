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Afyonkarahisar'da termal otelde çıkan yangın söndürüldü

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Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi, dumandan etkilenen 6 kişinin sağlık durumu iyi.

Afyonkarahisar'da termal bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar- İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürdü.

Ekiplerin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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