Afyonkarahisar'da Telefon Dolandırıcılığına Geçit Yok

Güncelleme:
Polis, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı 4 kişiyi kurtararak mağduriyetin önüne geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis savcı olarak tanıtan şüphelilerin, 4 kişiyi dolandırmak istediği bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin hesaplarına para gönderilmesini engelleyerek, 4 kişinin mağdur olmasının önüne geçti.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
