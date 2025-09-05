Afyonkarahisar'da Telefon Dolandırıcılığına Geçit Yok
Polis, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara karşı 4 kişiyi kurtararak mağduriyetin önüne geçti.
Afyonkarahisar'da polis, 4 kişiyi telefon dolandırıcılığından kurtardı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis savcı olarak tanıtan şüphelilerin, 4 kişiyi dolandırmak istediği bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelilerin hesaplarına para gönderilmesini engelleyerek, 4 kişinin mağdur olmasının önüne geçti.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel