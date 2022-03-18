Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da tefecilik operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen 5 adres ile 2 iş yerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Adres ve iş yerlerinde yapılan aramada araç satış sözleşmesi, çok sayıda senet, 5 gümrük kaçağı telefon ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Haberler

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