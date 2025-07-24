Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi

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Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısının tedavisi tamamlandı.

Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısının tedavisi tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanede, orman yangınıyla ilgili tedavisi süren kimse kalmadı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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