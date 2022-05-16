Afyonkarahisar'da tartıştığı karısını öldüren kişi tutuklandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da tartıştığı karısını öldüren kişi tutuklandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da tartıştığı karısını öldüren kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde eşini darbedip boğarak öldüren kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde eşini darbedip boğarak öldüren kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Düzağaç beldesinde ikamet eden İ.M. (51) ile karısı S.M. arasında "oğullarına düğün yapma" konusunda tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.M, eşi S.M'yi önce darbetti, ardından boğarak öldürdü.

Olayın ardından İ.M, jandarmayı telefonla arayarak "eşini öldürdüğünü" bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, İ.M'yi gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından S.M'nin cesedi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adili Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.M, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Düğün, Güncel, Haberler

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