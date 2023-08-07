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Afyonkarahisar'da tartıştığı çocuğu bıçakla yaralayan bakkal gözaltına alındı

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Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde bakkal işleten 65 yaşındaki S.K., dükkanına gelen 14 yaşındaki B.B. ile tartıştı. S.K, kendisine hakaret ve küfür ettiğini öne sürdüğü çocuğu bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan B.B, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri S.K'yi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da tartıştığı çocuğu bıçakla yaralayan bakkal gözaltına alındı.

İddiaya göre, Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyünde bakkal işleten 65 yaşındaki S.K. (65), dükkanına gelen 14 yaşındaki B.B. ile tartıştı. S.K, kendisine hakaret ve küfür ettiğini öne sürdüğü çocuğu bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan B.B, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri S.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar Jandarma Güncel Haberler

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