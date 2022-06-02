Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren kişi, gözaltına alındı - Haberler

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Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren kişi, gözaltına alındı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren kişi, gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren zanlı, gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde tartıştığı arkadaşını tabancayla öldüren zanlı, gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçede bir mekanda alkol alan B.E. ile Cemal O. (43), tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar, çevredekilerin araya girmesi üzerine ayrıldı.

Kavganın ardından ilçeye bağlı Balmahmut köyündeki evine giden B.E, aldığı tabancayla Cemal O'nun ikametine gitti.

B.E, evinin bahçesinde gördüğü Cemal O'ya tabancayla ateş etti. Yaralanan Cemal O, Afyonkarahisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Cemal O, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.E'nin işlemleri sürüyor.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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