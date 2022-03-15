Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren saldırgan tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde H.İ.D, (30) C.D. (31) ile alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Çevikel (32) otomobille gezerken, ortak arkadaşları Y.V'nin, Salar beldesinde trafik kazası yaptığını öğrendi.

Bunun üzerine arkadaş grubu, otomobille Y.V'yi (25) kaza yaptığı yerden aldı.

Afyonkarahisar merkeze birlikte dönerlerken Y.V, araçta küfür ettiği iddia edilen Mehmet Çevikel ile tartıştı.

Ataköy Mahallesi'ne geldiklerinde Y.V ile Çevikel ile araçtan indi. İkili, Y.V'nin oto yıkamacısı olan babasının iş yerine girdi.

Tartışma burada da devam etti, Y.V, Mehmet Çevikel'i iş yerinin önünde omzundan, kolundan ve sırtından bıçaklayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Mehmet Çevikel, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Zanlı Y.V, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.